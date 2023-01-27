«Аэрофлот» с 1 февраля возобновит полеты в Казахстан

Автор: Гузель Галимова
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Казахстан с 1 февраля.

Компания начнет осуществлять полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта.

Добавляется, что в Астану планируется совершать два рейса еженедельно, в Алма-Ату — три, в Атырау — по два рейса еженедельно в феврале и по три с марта.

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20.01.2023 104
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