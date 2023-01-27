«Аэрофлот» с 1 февраля возобновит полеты в Казахстан

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Казахстан с 1 февраля.
Компания начнет осуществлять полеты в Астану, Алматы и Атырау на самолетах семейства Airbus A320. Продажа билетов открыта.
Добавляется, что в Астану планируется совершать два рейса еженедельно, в Алма-Ату — три, в Атырау — по два рейса еженедельно в феврале и по три с марта.
Вам будет интересно
У четырёх из них Росавиация отозвала на время основной документ — сертификат эксплуатанта. Ещё один, выданный банкротящейся авиакомпании «Скол», был аннулирован,...
20.01.2023 104