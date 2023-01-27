Перминов посетил выставку «Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времен»

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады представитель от исполнительного органа государственной власти Ленобласти Сергей Перминов посетил открытие выставки «Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времен» в Кировском районе.

В экспозиции представлена трофейная военная техника, захваченная в ходе СВО у националистических формирований Украины. На территории музея выставлены БМП производства стран НАТО, бронетранспортеры, стрелковое оружие, поставленное альянсом на Украину, националистическая литература, экипировка боевиков нацбатальонов, награды, натовские сухпайки и др.

«Здесь видно, с каким злом бьются наши герои», – написал Перминов своем тг-канале.