Перминов посетил выставку «Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времен»

Автор: Гузель Галимова
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В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады представитель от исполнительного органа государственной власти Ленобласти Сергей Перминов посетил открытие выставки «Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времен» в Кировском районе.

В экспозиции представлена трофейная военная техника, захваченная в ходе СВО у националистических формирований Украины. На территории музея выставлены БМП производства стран НАТО, бронетранспортеры, стрелковое оружие, поставленное альянсом на Украину, националистическая литература, экипировка боевиков нацбатальонов, награды, натовские сухпайки и др.

«Здесь видно, с каким злом бьются наши герои», – написал Перминов своем тг-канале.
Перминов посетил выставку «Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времен» Перминов, Кировский район, выставка
Перминов посетил выставку «Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времен» Перминов, Кировский район, выставка
Перминов посетил выставку «Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времен» Перминов, Кировский район, выставка
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Перминов посетил выставку «Фашизм. Невыученные уроки истории. Связь времен» Перминов, Кировский район, выставка
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