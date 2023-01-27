Минпромторг: новые регионы России перейдут на московское время

Новые регионы России — Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области — вскоре перейдут на московское время, сообщили в Минпромторге России.

«В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время», — говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект уже внесен в правительство РФ.