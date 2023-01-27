Станцию метро «Ладожская» планируют закрыть на ремонт 4 марта

Станция петербургского метро «Ладожская» закроется на капитальный ремонт 4 марта, на три дня позже намеченного срока. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

Изначально «Ладожскую» планировали закрыть на ремонт еще в прошлом году. Однако для распределения пассажиропотока надо было запустить дополнительные трамваи до станций метро «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского». Чтобы трамвайные пути на Заневском проспекте выдержали повышенную нагрузку, подрядчики приступили к их замене.

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Всего во время ремонта станции метрополитена пассажиров будут обслуживать 32 маршрута наземного транспорта. Также запустят бесплатный трамвай №30, который будет курсировать от станции до площади Александра Невского.

Контракт на проведение работ заключат с единственным участником аукциона — компанией «Ленспецавтоматика».