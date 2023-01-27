Автобус с пассажирами вылетел в кювет и упал на бок под Кингисеппом, среди пострадавших дети

ДТП произошло днем 27 января у деревни Александровская Горка в Кингисеппском районе Ленобласти.

По предварительным данным, автобус ПАЗ, двигавшийся из Кингисеппа в поселок Кингисеппский, съехал в кювет и упал на бок. В салоне в этот момент находились 15 человек.

Предварительно, пострадали четыре человека, среди них двое детей. По данным местной администрации, тяжелых травм пострадавшие не получили, пишет 47news.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.