Автобус с пассажирами вылетел в кювет и упал на бок под Кингисеппом, среди пострадавших дети

ДТП произошло днем 27 января у деревни Александровская Горка в Кингисеппском районе Ленобласти.
По предварительным данным, автобус ПАЗ, двигавшийся из Кингисеппа в поселок Кингисеппский, съехал в кювет и упал на бок. В салоне в этот момент находились 15 человек.
Предварительно, пострадали четыре человека, среди них двое детей. По данным местной администрации, тяжелых травм пострадавшие не получили, пишет 47news.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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