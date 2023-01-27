Почти половина россиян пожаловалась на резкий рост цен

Об этом заявили 49 % респондентов.

Такие результаты показал опрос Фонда «Общественное мнение», передает РИА Недвижимость.

О рекордно быстром росте цен заговорили 49 % опрошенных. 27 % посчитали, что цены растут в том же темпе, что и раньше, а 6 %, напротив, отметили, что они повышаются более медленно. 8 % не заметили никаких изменений в плане стоимости основных продуктов и услуг, а 1 % респондентов показалось, что цены даже снизились.

Ранее стало известно, из-за чего россиянам могут отказать в начислении единого пособия.