На Витебском проспекте в Петербурге загорелись гаражи — Фото

Сведения о пострадавших не поступали.

Сегодня днем, 28 января, в Московском районе Санкт-Петербурга огнем охватило гаражный комплекс. Инцидент произошел на Витебском проспекте, 16. Об этом сообщает piter.tv со ссылкой на источник в пресс-службе в ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:11. На борьбу с огнем отправились две спецмашины и 10 спасателей.

Спустя 26 минут постройки потушили.

Ранее стало известно, что автобус с пассажирами вылетел в кювет и упал на бок под Кингисеппом, среди пострадавших дети.