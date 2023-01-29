Житель Больших Тайцев выбил 20 тысяч рублей из новгородца

По информации ivbg.ru, 26 января на улице Токарева в Ломоносове задержан 48-летний житель деревни Большие Тайцы, подозреваемый в грабеже.

Поиски мужчины начались после того, как 19 января в полицию обратился 33-летний житель Новгородской области. Возе дома на улице Хвойной в Виллози неизвестный несколько раз ударил его по голове и забрал 20 тысяч рублей.

По факту грабежа завели уголовное дело. Подозреваемый на двое суток изолирован в камере.