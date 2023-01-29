В Китае выступили за допуск россиян к международным соревнованиям

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Китая выступили за допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«Решение об участии спортсменов должно приниматься на основе их спортивных результатов и без вмешательства политических и военных факторов», – заявил представитель НОК Китая

Международный олимпийский комитет 25 января заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских спортсменов, которые открыто не поддерживали СВО и не нарушали антидопинговые правила.