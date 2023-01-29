В Минобороны РФ рассказали о подвиге старшего сержанта Магомедали Акаева в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса. Мужество и героизм проявил старший сержант Магомедали Акаев.

Его танковый экипаж смог выявить группу киевских военнослужащих, которые пытались совершить прорыв в тыл ВС РФ на бронетехнике. Огнем боевой машины его экипажу удалось уничтожить свыше 10 единиц бронетехники ВСУ, навязать и удерживать позиции до прихода подкрепления.

За проявленные героизм и мужество старшего сержанта наградили медалью «За отвагу».