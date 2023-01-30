Охранники кафе в Петербурге избили жителя Кудрово и его друга. Один в реанимации, другой – в больнице

По информации ivbg.ru, двое охранников заведения на улице Крыленко в Санкт-Петербурге жестоко избили 34-летнего жителя Кудрово и его 30-летнего друга.

У 30-летнего пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, перелом основания черепа и гематомы лица. Мужчина помещен в реанимацию в тяжелом состоянии.

У 34-летнего жителя Кудрово диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом пальца, ушиб головы и грудной клетки, ссадины и гематомы по всему телу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Пострадавший рассказал полицейским, что 29 января около 02:00 в кафе их избили двое неизвестных. В тот же день нападавшие пришли в полицию и написали явку с повинной.

Установлено, что пострадавших избили двое охранников кафе: 23-летний мужчина из Кудрово и 38-летний житель Кронштадта. Заведено уголовное дело. Нападавшие задержаны и помещены в изолятор.