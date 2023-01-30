Видео: Александр Дрозденко рассказал о музее Павлова в Колтушах

В Колтушах Всеволожского района работает мемориальный музей Ивана Петровича Павлова. Посетители могут увидеть рабочий кабинет ученого-физиолога, лаборатории и «бесшумную камеру», разработанную для работы с условными рефлексами.

«И рядом – «Новые лаборатории», которые просто о сложном рассказывают и показывают современные исследования в нейрофизиологии, генетике, биофизике, когнитивистике. Рекомендация к посещению, тем более в преддверии Дня науки. Интересной и успешной рабочей недели всем!», – написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале