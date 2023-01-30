В Петербурге больше месяца ищут 74-летнего пропавшего мужчину

Николай Клишко пропал еще 20 декабря и с тех пор о нем ничего неизвестно.

Как передает Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер, 74-летний Николай Клишко ушел из дома в Петербурге 20 декабря и пропал. Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего мужчины.

Любую имеющуюся информация о местоположении пенсионера можно сообщать по нижеуказанным контактам.