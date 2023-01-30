Путешественники по «Серебряному ожерелью России» могут получить подарки

Автор: Гузель Галимова
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Теперь за путешествие по «Серебряному ожерелью России» можно получить баллы и обменять их на призы и подарки.

Благодаря «Музейному инфоцентру Серебряного ожерелья» за посещение музеев Ленобласти можно получить бонусные баллы в рамках программы лояльности «Клуб путешествий по Северо-Западу RussiaTravel.club». Баллы в дальнейшем можно обменять на призы в туристско-информационных центрах и музеях-участниках. Участие в программе для путешественников бесплатное.

Также цифровой сервис дает возможность получать бесплатные консультации от специалистов туристско-информационных центров. В частности, по туристическим маршрутам «Серебряного ожерелья», 13 из которых проходят по территории Ленобласти.

С маршрутами Ленобласти, входящими в проект «Серебряное ожерелье России», можно ознакомиться на официальном туристическом портале региона.

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11.01.2023 657
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