В Роспотребнадзоре рассказали, возможен ли завоз смертельной болезни из Кот-д’Ивуара в Россию

По данным ведомства, пока опасаться нечего.
Специалисты Роспотребнадзора мониторят ситуацию с распространением неизвестной болезни в Кот-д’Ивуаре. От нее за последние два месяца скончались не менее 12 детей.
Роспотребнадзор внимательно следит за сообщениями о случаях заболеваний неустановленной этиологии, проводит мониторинг эпидемиологической обстановки в мире. Вспышка заболевания находится на контроле специалистов Службы с момента появления первых сообщений, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
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