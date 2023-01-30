В Роспотребнадзоре рассказали, возможен ли завоз смертельной болезни из Кот-д’Ивуара в Россию

По данным ведомства, пока опасаться нечего.

Специалисты Роспотребнадзора мониторят ситуацию с распространением неизвестной болезни в Кот-д’Ивуаре. От нее за последние два месяца скончались не менее 12 детей.

Роспотребнадзор внимательно следит за сообщениями о случаях заболеваний неустановленной этиологии, проводит мониторинг эпидемиологической обстановки в мире. Вспышка заболевания находится на контроле специалистов Службы с момента появления первых сообщений, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.