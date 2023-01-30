Видео: под Тихвином фура превратила легковушку в груду железа, есть погибший

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло утром 30 января на 473-м километре трассы А-114 «Вологда — Тихвин — Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись грузовой Volvo и легковой автомобиль Renault Sandero. От полученных травм женщина в иномарке скончалась на месте аварии.

Видео: Подслушано | Тихвин, ВК

В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» сообщили, что на участке федеральной трассы временно организовано реверсивное движение. Устраняются последствия аварии. Проводится проверка.

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27.01.2023 131
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