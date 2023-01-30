Видео: под Тихвином фура превратила легковушку в груду железа, есть погибший

Смертельное ДТП произошло утром 30 января на 473-м километре трассы А-114 «Вологда — Тихвин — Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленобласти.
По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись грузовой Volvo и легковой автомобиль Renault Sandero. От полученных травм женщина в иномарке скончалась на месте аварии.
Видео: Подслушано | Тихвин, ВК
В ФКУ «Упрдор Северо-Запад» сообщили, что на участке федеральной трассы временно организовано реверсивное движение. Устраняются последствия аварии. Проводится проверка.
Вам будет интересно
Водителем Bentley, который удрал от полиции во время оформления протокола за «пьянку», оказался бывшим вице-губернатором Петербурга
Ранее ivbg.ru рассказывал о необычном случае, который произошел 27 января на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Там сотрудники ГИБДД остановили...
27.01.2023 131