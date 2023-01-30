Нетрезвый автомобилист-иностранец попытался откупиться от ГИБДД во Всеволожском районе. Теперь ему грозит уже уголовное дело

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 30-летнего иностранца с внешними признаками алкогольного опьянения за рулем Daewoo Nexia остановили около 03:00 на автодороге «Санкт-Петербург – Колтуши» во Всеволожском районе.

Пока инспектор составлял административный протокол, нарушитель предпринял попытку дать ему взятку, чтобы избежать наказания. Мужчина положил на водительское сидение в патрульной машине 6000 рублей.

Факт был пресечен сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении иностранца завели уголовное дело о мелком взяточничестве

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24.05.2022 1783
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