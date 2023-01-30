В Сертолово пожарные спасли кота, застрявшего в стиральной машине

Днем 30 января в пожарную часть №100 ГКУ «Леноблпожспас» поступил необычный вызов.

Помощь потребовалась коту, который застрял в стиральной машине в доме одного из СНТ Сертоловского поселения во Всеволожском районе Ленобласти. Спасатели вызволили питомца — кот не пострадал, рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Леноблпожспас