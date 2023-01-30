Опубликованный в сети приказ о новой волне мобилизации в Ленобласти является фейком

Автор: Гузель Галимова
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Сообщение о том, что в Ленобласти началась «вторая волна» частичной мобилизации, оказалось недостоверным.

Ранее в сети всплыл «приказ», подписанный военным комиссаром Ленинградской области. В нем говорится о проведении якобы «дополнительного призыва на военную службу в соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года «Об объявлении частичной мобилизации».

Документ является подложным. В Ленинградской области подобный приказ не издавался, сообщает тг-канал «Тайны Ленинградского двора«.

2023-01-30 18.01.38
Фото: t.me/Leningrad_guide
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