Жительница из Ленобласти подарила деньги в помощь участникам СВО

Пенсионерка из поселка Колпицы отдала значительную сумму на покупку квадрокоптера для разведчиков.

В группе социальной сети «ВКонтакте» Движение «ZA Развитие» Жителей города Волосово появилось сообщение о том, что жительница поселка Колпицы Ленинградской области пожертвовала значительную сумму в помощь бойцам, принимающим участие в специальной военной операции.

Толокнова Антонина Леонтьевна по собственной инициативе внесла средства на нужды исполняющих военную обязанность. Деньги пенсионерка передала несмотря на то, что никто от нее этого не требовал — ее даже пытались отговорить. Однако женщина была непреклонна в своем решении.

На полученные средства будет приобретен квадрокоптер для разведчиков.

Ранее стало известно, что доброволец из Колтушей погиб на Украине.