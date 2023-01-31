Двое из Тосненского района открыли стрельбу из автомата Калашникова

По информации ivbg.ru, 30 января около 18:00 в полицию Тосненского района сообщили, что под мостом в поселке Войскорово слышны выстрелы.
Полицейские прочесали территорию и нашли двух местных жителей. При осмотре их гаража обнаружили автомат Калашникова и более килограмма пороха.
По предварительным данным, мужчины просто хотели опробовать оружие и стреляли в воздух. Заведено уголовное дело.
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22.12.2022 2448