Двое из Тосненского района открыли стрельбу из автомата Калашникова

По информации ivbg.ru, 30 января около 18:00 в полицию Тосненского района сообщили, что под мостом в поселке Войскорово слышны выстрелы.

Полицейские прочесали территорию и нашли двух местных жителей. При осмотре их гаража обнаружили автомат Калашникова и более килограмма пороха.

По предварительным данным, мужчины просто хотели опробовать оружие и стреляли в воздух. Заведено уголовное дело.