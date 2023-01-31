У жительницы Всеволожска шантажом пытались выманить интимные фото дочери

По информации ivbg.ru, 30 января в полицию Всеволожского района обратилась 42-летняя жительница Всеволожска. Женщина рассказала, что ее шантажировал неизвестный.
Преступник требовал, чтобы она присылала ему в мессенджере фотографии и видеозаписи интимного характера с участием ее 11-летней дочери. При этом неизвестный пытался шантажировать женщину. Чем, не уточняется.
Решается вопрос об уголовном деле. По факту случившегося проводится проверка.
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