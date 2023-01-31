«Яндекс.Маркет» запустил сервис по продаже ранее ношенной одежды и обуви

Приобрести такие вещи на маркетплейсе пока можно только в Москве.

Как стало известно РИА Новости, б/у одежду, обувь и аксессуары теперь можно продавать и покупать на «Яндекс Маркете». Сервис доступен только для жителей Москвы, но в впоследствии планируется подключить и другие регионы страны.

Ранее маркетплейс начал продавать и принимать от клиентов подержанные смартфоны, ноутбуки, детские коляски, фотоаппараты, игровые приставки и ряд других товаров.