«Яндекс.Маркет» запустил сервис по продаже ранее ношенной одежды и обуви

Автор: Анастасия Щербакова
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Приобрести такие вещи на маркетплейсе пока можно только в Москве.

Как стало известно РИА Новости, б/у одежду, обувь и аксессуары теперь можно продавать и покупать на «Яндекс Маркете». Сервис доступен только для жителей  Москвы, но в впоследствии планируется подключить и другие регионы страны.

Ранее маркетплейс начал продавать и принимать от клиентов подержанные смартфоны, ноутбуки, детские коляски, фотоаппараты, игровые приставки и ряд других товаров.

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20.12.2022 243
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