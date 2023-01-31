В музей-заповедник «Гатчина» передали изъятые у контрабандистов культурные ценности

Министерство культуры РФ передало музею-заповеднику «Гатчина» в Ленобласти 18 культурных ценностей, которые злоумышленники пытались незаконно вывезти за границу.
Предметы были изъяты у контрабандистов с 2001 по 2016 года. Музею переданы шесть икон, посеребренный медный сервировочный поднос конца XIX века, 10 монет XX века, картина конца XIX-начала XX века, написанная известным художником.
Фото: 47channel
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