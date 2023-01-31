В музей-заповедник «Гатчина» передали изъятые у контрабандистов культурные ценности

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Министерство культуры РФ передало музею-заповеднику «Гатчина» в Ленобласти 18 культурных ценностей, которые злоумышленники пытались незаконно вывезти за границу.

Предметы были изъяты у контрабандистов с 2001 по 2016 года. Музею переданы шесть икон, посеребренный медный сервировочный поднос конца XIX века, 10 монет XX века, картина конца XIX-начала XX века, написанная известным художником.

В музей-заповедник «Гатчина» передали изъятые у контрабандистов культурные ценности Музей-заповедник «Гатчина», министерство культуры, Ленобласть, Гатчина
В музей-заповедник «Гатчина» передали изъятые у контрабандистов культурные ценности Музей-заповедник «Гатчина», министерство культуры, Ленобласть, Гатчина
В музей-заповедник «Гатчина» передали изъятые у контрабандистов культурные ценности Музей-заповедник «Гатчина», министерство культуры, Ленобласть, Гатчина
В музей-заповедник «Гатчина» передали изъятые у контрабандистов культурные ценности Музей-заповедник «Гатчина», министерство культуры, Ленобласть, Гатчина
В музей-заповедник «Гатчина» передали изъятые у контрабандистов культурные ценности Музей-заповедник «Гатчина», министерство культуры, Ленобласть, Гатчина
Фото: 47channel
Вам будет интересно
В музей-заповедник «Гатчина» передали изъятые у контрабандистов культурные ценности Музей-заповедник «Гатчина», министерство культуры, Ленобласть, Гатчина
Ленинградскому зоопарку подарили коллекцию птичьих яиц
Один старейших натуралистов и любителей птиц Петербурга Лев Каменчук подарил Ленинградскому зоопарку коллекцию яиц 48 видов птиц. Он собирал ее...
26.01.2023 139
Автор