В музей-заповедник «Гатчина» передали изъятые у контрабандистов культурные ценности

Министерство культуры РФ передало музею-заповеднику «Гатчина» в Ленобласти 18 культурных ценностей, которые злоумышленники пытались незаконно вывезти за границу.

Предметы были изъяты у контрабандистов с 2001 по 2016 года. Музею переданы шесть икон, посеребренный медный сервировочный поднос конца XIX века, 10 монет XX века, картина конца XIX-начала XX века, написанная известным художником.

Фото: 47channel