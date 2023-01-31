По информации ivbg.ru, 30 января около 20:00 в полицию Тихвинского района обратился 34-летний житель Тихвина. Неизвестный угнал его белый Mitsubishi Galant 2001 года выпуска, припаркованный возле дома на улице МОПРа.
Ущерб автовладельца составил 150 тысяч рублей. Автомобиль обнаружен брошенным в 100 метрах от парковочного места. Подозреваемого задержали спустя два часа – им оказался 24-летний житель Тихвина.
Известно, что в прошлом мужчина привлекался к ответственности за самовольное оставление воинской части. Заведено уголовное дело.
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26.12.2022 1577