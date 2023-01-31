В Кировске подросток сильно ударился головой во время катания на ватрушке и попал в больницу

В Кировском районе Ленобласти зимняя забава закончилась для 15-летнего мальчика больницей.
Во время катания на ватрушке в Кировске подросток сильно ударился головой. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. Подросток находится в удовлетворительном состоянии, пишут «Невские новости».
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30.01.2023 97