В Кировске подросток сильно ударился головой во время катания на ватрушке и попал в больницу

В Кировском районе Ленобласти зимняя забава закончилась для 15-летнего мальчика больницей.

Во время катания на ватрушке в Кировске подросток сильно ударился головой. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. Подросток находится в удовлетворительном состоянии, пишут «Невские новости».