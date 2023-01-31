Дорогу в деревни Тарайка начало подтапливать из-за активности бобров

Автор: Гузель Галимова
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Бобры в Ленобласти продолжают бодрствовать зимой, объедая деревья и устраивая запруды вблизи населенных пунктов.

Так, одна из них образовалась в водопропускной трубе рядом с деревней Тарайка в Кингисеппском районе.

«Итого на небольшой кусок дороги пять запрудов. Воды много, дорогу подтапливает потихоньку. А что ещё будет весной пока нервно думать», — рассказали в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.
Дорогу в деревни Тарайка начало подтапливать из-за активности бобров Ленобласть, Кингисеппский район, запруды, Бобры
Дорогу в деревни Тарайка начало подтапливать из-за активности бобров Ленобласть, Кингисеппский район, запруды, Бобры
Дорогу в деревни Тарайка начало подтапливать из-за активности бобров Ленобласть, Кингисеппский район, запруды, Бобры
Дорогу в деревни Тарайка начало подтапливать из-за активности бобров Ленобласть, Кингисеппский район, запруды, Бобры
Фото: t.me/dorogi_47

Информацию о проблеме передали в комитет по охране животного мира.

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