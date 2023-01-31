47-й регион уже вправе соревноваться со столицей в плане оригинальности.

На сайте московского ЗАГСа появился список наиболее необычных имен, которыми называли детей в 2022 году. Среди таковых — Авокадий, Троян, Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий.

При этом, как следует из данных управления ЗАГСа Ленинградской области, жители 47-го региона тоже обладают богатой фантазией. В 2022 году самыми редкими именами были признаны Оливия, Тамерлан, Лея, Дементий, Марсель, Лилиана, Дамиан, Люциан, Росина, Марс и Вселена. В новом году к ним добавились Луна, Никандр, Платон и Веста.