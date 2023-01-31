Конкурсанты направили заявки по 11 направлениям, больше всего на тему года команды знаний, сохранению исторической памяти и поддержке семьи.

На встрече с победителями конкурса Фонда президентских грантов губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил важность их работы, рост интереса к отрасли и количества инициатив. Победители первого конкурса будут названы до 15 марта.

В 2021 году на первый грантовый конкурс губернатора Ленинградской области было подано 78 заявок, в прошлом году – 154 проекта. Ранее девятнадцать некоммерческих организаций из Ленобласти получили денежные средства на развитие своих инициатив — поддержка ЗОЖ, иппотерапия, стрит-арт, туристические маршруты. Также НКО Ленобласти разделили между собой 10 млн рублей от правительства региона на осуществление своих проектов.

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.