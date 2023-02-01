Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В ночь на 1 февраля на Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушилась непогода. Метель бушевала, ветер усиливался, снег местами сменял дождь.

В telegram-канале «Астро Фото Болото» опубликованы снимки буйства стихии во Всеволожском районе Ленинградской области, а также в центре и Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Фотограф иронично подписал серию снимков: «Шквальный снежный ливень. Иначе сложно охарактеризовать выпавший на Питер и Ленобласть сугроб».

Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р Санкт-Петербург, Ленинградская область
Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р Санкт-Петербург, Ленинградская область

Фото: t.me/astrophotoboloto

Вам будет интересно
Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р Санкт-Петербург, Ленинградская область
«Сталинский ампир»: Александр Дрозденко поделился новыми фотографиями красот Ленобласти
Как сообщил губернатор Ленинградской области, современный город Пикалево – замечательный пример «сталинского ампира» в архитектуре: широкие улицы, дома с высокими...
17.10.2022 2689
Автор