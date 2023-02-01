Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р

В ночь на 1 февраля на Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушилась непогода. Метель бушевала, ветер усиливался, снег местами сменял дождь.

В telegram-канале «Астро Фото Болото» опубликованы снимки буйства стихии во Всеволожском районе Ленинградской области, а также в центре и Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Фотограф иронично подписал серию снимков: «Шквальный снежный ливень. Иначе сложно охарактеризовать выпавший на Питер и Ленобласть сугроб».

Фото: t.me/astrophotoboloto