Фото: на Петербург и Ленобласть обрушился снегопад. Это и красиво, и как-то бр-р-р

В ночь на 1 февраля на Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушилась непогода. Метель бушевала, ветер усиливался, снег местами сменял дождь.
В telegram-канале «Астро Фото Болото» опубликованы снимки буйства стихии во Всеволожском районе Ленинградской области, а также в центре и Выборгском районе Санкт-Петербурга.
Фотограф иронично подписал серию снимков: «Шквальный снежный ливень. Иначе сложно охарактеризовать выпавший на Питер и Ленобласть сугроб».
Фото: t.me/astrophotoboloto
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