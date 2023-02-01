На семи федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 1 февраля

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 1 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 26,57,84,87 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 480,484,491,499 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

  • км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 31.01 до 08:00 01.02, уборка снежных валов, очистка СБО от снега и грязи;
  • км 50-64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • подъезд к г. Выборгу №1 км 5-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • подъезд к г. Выборгу №2 км 3-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка примыканий;
  • км 27-28 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов;
  • км 74-78 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 2-15, 70-101, 125-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ЭПРА.
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