Сотни миллионов долларов крупнейшего в мире пенсионного фонда застряли в России из-за западных санкций

Как сообщает Bloomberg, норвежский фонд национального благосостояния приостановил продажу акций российских компаний из-за западных санкций против депозитарного банка, который хранит активы организации в стране.

Крупнейший в мире пенсионный фонд владеет активами в России на сумму $292 миллиона, которые «застряли» на российских счетах.

«Конкретная и практическая проблема заключается в том, что депозитарий, который мы используем, находится под санкциями и не может помочь нам с расчетами по сделкам, а также с голосованием по акциям российских компаний. Мы не можем ни продать, ни купить, ни проголосовать по этим акциям», – заявил директор фонда Гранде

Фонд основан в 1990 году, чтобы инвестировать сверхдоходы от продажи нефти для обеспечения благосостояния будущих поколений жителей Норвегии, и в настоящее время ему принадлежит порядка 9000 акций во всем мире, 0,2 % денег фонда – инвестиции в Россию.