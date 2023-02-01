Отец из Тосно отправится в колонию за истязание троих детей. Старшей он угрожал убийством ножом

По информации ivbg.ru, 47-летний отец троих детей из Тосно приговорен к 4 годам колонии общего режима. Его признали виновным по трем статьям: истязание несовершеннолетних, угроза убийством и неисполнение обязанностей по воспитанию.

Следствие установило, что с августа по сентябрь 2021 года мужчина периодически бил руками двоих дочерей 9 и 8 лет и 7-летнего сына по голове, лицу и телу, а ремнем – по спине. Также он дергал их за волосы, а в одного из детей бросал зарядное устройство.

Кроме того, в декабре 2020 года он угрожал старшей дочери убийством и пугал ее ножом, поднося лезвие к шее.