Стало известно, где на 1 февраля зафиксированы 81 случай COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 81 человека.
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14.04.2022 2767
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+2), Мозолёво-1 (+1).
- Волосовский район: Волосово (+1), Курск (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+5), Щеглово (+2), Старая (+1), Бугры (+2), пгт. им. Свердлова (+2).
- Выборгский район: Выборг (+8), Рощино (+2), Селезнево (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+2), Терволово (+1), Малые Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Даймище (+1), Выра (+1), Мины (+1).
- Киришский район: Кириши (+18), Будогощь (+1).
- Кировский район: Отрадное (+1).
- Ломоносовский район: Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Серебрянский (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+1).
- Тосненский район: Тосно (+3).