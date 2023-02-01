Стало известно, где на 1 февраля зафиксированы 81 случай COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 81 человека.

Вам будет интересно
Стало известно, где на 1 февраля зафиксированы 81 случай COVID-19 в Ленобласти COVID-19 в Ленобласти, COVID-19
Четыре вида рака, которые часто передаются по наследству
Как объясняют специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова, термин «наследственный рак» обозначает злокачественную опухоль, которая возникает из-за мутаций, заложенных в генах...
14.04.2022 2767

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Бокситогорский район: Пикалёво (+2), Мозолёво-1 (+1).
  • Волосовский район: Волосово (+1), Курск (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+5), Щеглово (+2), Старая (+1), Бугры (+2), пгт. им. Свердлова (+2).
  • Выборгский район: Выборг (+8), Рощино (+2), Селезнево (+2).
  • Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+2), Терволово (+1), Малые Колпаны (+1), Новый Свет (+1), Даймище (+1), Выра (+1), Мины (+1).
  • Киришский район: Кириши (+18), Будогощь (+1).
  • Кировский район: Отрадное (+1).
  • Ломоносовский район: Лебяжье (+1).
  • Лужский район: Луга (+3), Серебрянский (+3).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+3).
Автор