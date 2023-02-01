ЛГУ им. А.С. Пушкина включился в просветительский марафон Года Команды Знаний

Флагманский университет Ленобласти организует и проведет форум, конференции, семинары и онлайн-школу.

«Мы с большим воодушевлением поддерживаем наш областной Год Команды Знаний. Образовательная функция лежит в основе деятельности университета, и мы с радостью транслируем наши знания», ― рассказал ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина Григорий Двас.

В рамках Года Команды Знаний преподаватели и студенты ЛГУ проведут ряд конференций, в Выборге университет проведет конференцию и заседание президиума Малой академии наук. В Луге запланированы «Лужские научные чтения», а в Бокситогорске – «XXVI Вишняковские чтения».

Напомним, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, а в Ленинградской области — Годом команды знаний.

Отметим, что в Ленобласти реализуется программа «Земский учитель». Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. За три года в ленинградские школы трудоустроено 9 педагогов: четыре педагога из Алтайского края, Брянской, Челябинской и Иркутской областей в 2021 году, трое педагогов переехали в регион в 2020 году. В 2022 году победителями стали два педагога. Подробные условия программы и заявки по ссылке.