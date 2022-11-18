«Земский учитель» добавил ленинградским школам педагогов, а педагогам по миллиону рублей

Педагоги — победители программы «Земский учитель» выбрали для работы областные Кириши и Новоселье.

Региональный комитет общего и профессионального образования подвел итоги конкурсного отбора программы «Земский учитель». В 2022 году победителями стали преподаватель истории и обществознание Дмитрий Фёдоров из Алтайского края, который переехал в Кириши, и учитель начальных классов Яна Леонтьева из Ростовской области, которая переехала в Новоселье Ломоносовского района. Также они получили единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

Программа «Земский учитель» реализуется в Ленинградской области с 2020 года. Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. За три года в ленинградские школы трудоустроено 9 педагогов: четыре педагога из Алтайского края, Брянской, Челябинской и Иркутской областей в 2021 году, трое педагогов переехали в регион в 2020 году.