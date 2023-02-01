Ленинградский проект «Школа поисковика» выиграл президентский грант

Автор: Анастасия Щербакова
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На реализацию проекта выделят более 1 миллиона рублей.

Проект «Школа поисковика «Область славы» стал победителем первого в 2023 году федерального грантового конкурса Фонда президентских грантов и получит финансирование в размере 1 046 240 рублей. Организатором данного проекта выступает некоммерческая организация Межрегиональный фонд увековечения памяти погибших при защите Отечества «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ», руководитель проекта Колоярский Александр.

Ленинградский проект "Школа поисковика" выиграл президентский грант Ленобласть, грант, «Школа поисковика «Область славы»
Ленинградский проект "Школа поисковика" выиграл президентский грант Ленобласть, грант, «Школа поисковика «Область славы»
Ленинградский проект "Школа поисковика" выиграл президентский грант Ленобласть, грант, «Школа поисковика «Область славы»
Ленинградский проект "Школа поисковика" выиграл президентский грант Ленобласть, грант, «Школа поисковика «Область славы»

В Выборгском районе во время Советско-финляндской 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1944 гг. велись большие боевые сражения, понесшие за собой огромные потери Красной Армии. Увековечение памяти этих бойцов – важная задача. К решению, которой необходимо привлекать молодое поколение, обучением которого занимается Школа поисковика с 2018 года.

В течение учебного курса участники проекта освоят туристические навыки, передовые методики в поиске, эксгумации и фиксации результатов проведенных работ и работы с единой системой учета результатов поисковых работ в стране, работу с документами, архивами, а также изучат историю боевых действий на карельском перешейке в период Советско-финляндской и Великой Отечественной войны. Ученики изучат предметы вооружения и военной формы периода 1939-1945 гг.

Ленинградский проект "Школа поисковика" выиграл президентский грант Ленобласть, грант, «Школа поисковика «Область славы»
Ленинградский проект "Школа поисковика" выиграл президентский грант Ленобласть, грант, «Школа поисковика «Область славы»
Ленинградский проект "Школа поисковика" выиграл президентский грант Ленобласть, грант, «Школа поисковика «Область славы»
Ленинградский проект "Школа поисковика" выиграл президентский грант Ленобласть, грант, «Школа поисковика «Область славы»

В рамках проекта будет проведена Всероссийская акция «Вахта Памяти 2023» в 2 этапа (май и август) совместно с поисковым отрядом «Красный Выборжец», который входит в состав Межрегионального фонда увековечения памяти погибших при защите Отечества «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ». Также в течение поискового сезона будут организованы выезды по разведке мест боев и поиску не захороненных останков бойцов и командиров Красной Армии. Участники школы поисковика примут участие в торжественно-траурных митингах посвященных захоронению РККА.

По итогу участники проекта «Школа поисковика «Область славы» подготовят мобильную выставку из экспонатов, найденных учениками в рамках поисковой работы на территории Выборгского района и презентуют на закрытии поискового сезона.

Проект будет реализован с февраля по ноябрь 2023 года. Образовательная программа участников начнется с марта 2023 года.

Вся подробная информация и запись в школу поисковика будет осуществляется в группе ВКонаткте .

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