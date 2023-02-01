Ленинградский проект «Школа поисковика» выиграл президентский грант

На реализацию проекта выделят более 1 миллиона рублей.

Проект «Школа поисковика «Область славы» стал победителем первого в 2023 году федерального грантового конкурса Фонда президентских грантов и получит финансирование в размере 1 046 240 рублей. Организатором данного проекта выступает некоммерческая организация Межрегиональный фонд увековечения памяти погибших при защите Отечества «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ», руководитель проекта Колоярский Александр.

В Выборгском районе во время Советско-финляндской 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1944 гг. велись большие боевые сражения, понесшие за собой огромные потери Красной Армии. Увековечение памяти этих бойцов – важная задача. К решению, которой необходимо привлекать молодое поколение, обучением которого занимается Школа поисковика с 2018 года.

В течение учебного курса участники проекта освоят туристические навыки, передовые методики в поиске, эксгумации и фиксации результатов проведенных работ и работы с единой системой учета результатов поисковых работ в стране, работу с документами, архивами, а также изучат историю боевых действий на карельском перешейке в период Советско-финляндской и Великой Отечественной войны. Ученики изучат предметы вооружения и военной формы периода 1939-1945 гг.

В рамках проекта будет проведена Всероссийская акция «Вахта Памяти 2023» в 2 этапа (май и август) совместно с поисковым отрядом «Красный Выборжец», который входит в состав Межрегионального фонда увековечения памяти погибших при защите Отечества «ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, ЧТИМ». Также в течение поискового сезона будут организованы выезды по разведке мест боев и поиску не захороненных останков бойцов и командиров Красной Армии. Участники школы поисковика примут участие в торжественно-траурных митингах посвященных захоронению РККА.

По итогу участники проекта «Школа поисковика «Область славы» подготовят мобильную выставку из экспонатов, найденных учениками в рамках поисковой работы на территории Выборгского района и презентуют на закрытии поискового сезона.

Проект будет реализован с февраля по ноябрь 2023 года. Образовательная программа участников начнется с марта 2023 года.

Вся подробная информация и запись в школу поисковика будет осуществляется в группе ВКонаткте .