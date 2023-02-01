Суд заочно приговорил журналиста-иноагента Невзорова к 8 годам лишения свободы за фейки про ВС РФ

Автор: Сергей Агутин
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Басманный суд Москвы признал виновным журналиста Александра Невзорова (физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента) в распространении фейков о Вооруженных силах России и заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы.  

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Фото: Википедия

Интересы подсудимого в суде представляла адвокат по назначению Надежда Федосеева. Гособвинитель просил суд приговорить журналиста заочно к 9 годам колонии и на 4 года запретить ему администрирование интернет-ресурсов.

Суд счел доказанным, что Александр Невзоров распространял заведомо ложную информацию о ВС РФ под видом достоверных сведений в своих соцсетях и канале в YouTube. Приговор вынесен заочно, потому что подсудимый находится за границей.

Уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ в отношении Невзорова завели 22 марта. В рамках дела был арестован земельный участок журналиста в Санкт-Петербурге.

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