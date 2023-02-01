Персею исполнилось 29 лет.

В Ленинградском зоопарке 1 февраля отметили день рождения отца семейства белоруких гиббонов – Персея. Об этом сообщает новостной портал piter.tv.

Для именинника приготовили «торт»: пирамидка из киви, яблок, банана, ананаса, манго, свеклы, кураги и инжира.

Работники зоопарка ласково называют гиббона – Персик и желают ему долгих лет жизни. Сегодня отцу семейства исполнилось 29 лет.

Фото: t.me/lenzoopark

Ранее стало известно, что в семье индийских дикобразов в Ленинградском зоопарке пополнение.