В Иерусалиме под оживленной улицей нашли ров с таинственным отпечатком руки. Ему 1000 лет

Археологи обнаружили огромный, высеченный в скале ров шириной не менее 10 метров и глубиной 2-7 метров под оживленной дорогой в старом городе Иерусалима. Единственное, что в нем находится – отпечаток продолговатой руки.

Предположительно, он был сделан мусульманами примерно в X веке для защиты крепостных стен от крестоносцев и других захватчиков.

«Армии, пытавшиеся захватить город в средние века, должны были пересечь глубокий ров, а за ним две дополнительные толстые крепостные стены, пока защитники города сверху поражали их огнем и серой», – рассказали археологи

Однако ученые по-прежнему не знают, как появился отпечаток руки. Возможно, он что-то символизирует или указывает на какое-то важный объект поблизости.