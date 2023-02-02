В Иерусалиме под оживленной улицей нашли ров с таинственным отпечатком руки. Ему 1000 лет

Археологи обнаружили огромный, высеченный в скале ров шириной не менее 10 метров и глубиной 2-7 метров под оживленной дорогой в старом городе Иерусалима. Единственное, что в нем находится – отпечаток продолговатой руки.
Предположительно, он был сделан мусульманами примерно в X веке для защиты крепостных стен от крестоносцев и других захватчиков.
«Армии, пытавшиеся захватить город в средние века, должны были пересечь глубокий ров, а за ним две дополнительные толстые крепостные стены, пока защитники города сверху поражали их огнем и серой», – рассказали археологи
Однако ученые по-прежнему не знают, как появился отпечаток руки. Возможно, он что-то символизирует или указывает на какое-то важный объект поблизости.
Вам будет интересно
Хитрый турист-петербуржец все равно остался на ночь в отеле в Финляндии, хотя пограничники заставляли его ночевать на лавочке
Мужчина прибыл в Хельсинки рейсом из Лондона после 21:00. У него был куплен билет на автобус на следующий день, поэтому...
01.02.2023 90