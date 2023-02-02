«С ушибленной ногой – 5 километров»: пассажиры автобуса пешком добирались к ближайшему поселку после ДТП в Тихвинском районе

По предварительным данным, 1 февраля около 14:00 автобус, следовавший из Тихвина, съехал в кювет возле деревни Шуйга в Тихвинском районе.

Как рассказали очевидцы, до поселка Шугозеро пассажирам пришлось самостоятельно добираться пешком.

«С ушибленной ногой пришлось идти 5 километров», – рассказал один из очевидцев

Обстоятельства происшествия устанавливаются.