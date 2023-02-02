При пожаре в Волховском районе погиб человек. Еще двое доставлены в больницу, 16 эвакуированы

По информации ivbg.ru, сигнал о возгорании в Сясьстрое Волховского района поступил в экстренные службы 1 февраля в 13:00. Огонь охватил 38 квадратных метров квартиры пятиэтажного дома на улице Петрозаводской, 1.

Жильцов пришлось эвакуировать. Семерых вывели по лестнице пожарной автоцистерны, еще восьмерых в масках вывели по маршевой лестнице. Одну женщину спасатели вынесли на руках.

Пожар ликвидировали в 14:00. На месте работали 12 сотрудников дежурных смен 121 и 148 противопожарной службы и три спецмашины.

После ликвидации открытого огня в помещении обнаружили обгоревшие человеческие останки. Погибшей оказалась 68-летняя женщина. Еще два человека – мужчина и женщина – были госпитализированы.