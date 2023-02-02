Против Киркорова, Собчак и Стивена Сигала хотят ввести санкции на западе за поддержку СВО

Предложение направлено главе МИД Швеции.
В отношении Филиппа Киркорова, Ксении Собчак и американского актера, получившего гражданство РФ Стивена Сигара, хотят ввести санкции. С инициативой выступила группа европейских, американских и украинских политиков. Предложение направлено главе МИД Швеции, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на иностранные СМИ.
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