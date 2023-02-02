Против Киркорова, Собчак и Стивена Сигала хотят ввести санкции на западе за поддержку СВО

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Предложение направлено главе МИД Швеции.

В отношении Филиппа Киркорова, Ксении Собчак и американского актера, получившего гражданство РФ Стивена Сигара, хотят ввести санкции. С инициативой выступила группа европейских, американских и украинских политиков. Предложение направлено главе МИД Швеции, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на иностранные СМИ.

Вам будет интересно
Против Киркорова, Собчак и Стивена Сигала хотят ввести санкции на западе за поддержку СВО Филипп Киркоров, Стивен Сигал, СВО, Ксения Собчак
Друг Пугачевой о ее заначке на "черный день": "Такие деньги вам даже и не снились"
Бывший стилист Примадонны рассказал, на что она сейчас живет в эмиграции. Приятель Аллы Борисовны Джордж Ровалс рассказал, как певица откладывала деньги...
15.01.2023 392
Автор