В Ленобласти выросла стоимость похорон

Комитет по тарифам Ленобласти опубликовал новые тарифы на услуги по погребению.
В 2023 году похороны в Ленобласти стали дороже на 828,8 руб. Больше всего в цене выросло само погребение — с 4236,74 до 4740,91 руб., а стоимость и доставка гроба — с 1869,41 до 2091,87 руб. Пишет 47news.
Общая стоимость же похоронных услуг, которые компенсирует государство, составит 7793,48 рубля вместо прежних 6964,68 рубля.
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21.01.2023 237