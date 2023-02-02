В Ленобласти выросла стоимость похорон

Комитет по тарифам Ленобласти опубликовал новые тарифы на услуги по погребению.

В 2023 году похороны в Ленобласти стали дороже на 828,8 руб. Больше всего в цене выросло само погребение — с 4236,74 до 4740,91 руб., а стоимость и доставка гроба — с 1869,41 до 2091,87 руб. Пишет 47news.

Общая стоимость же похоронных услуг, которые компенсирует государство, составит 7793,48 рубля вместо прежних 6964,68 рубля.