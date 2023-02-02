Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 2 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30.

На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» группировки войск. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 65 украинских военнослужащих, также за сутки уничтожены четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.

На Херсонском направлении уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Вам будет интересно Более 9000 незаконно мобилизованных были возвращены домой Более 9000 незаконно мобилизованных россиян возвращены домой, сообщил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам генпрокурора, среди... 31.01.2023 121

Кроме того, уничтожены пусковые установки М-142 «HIMARS» и М-270 «MLRS» производства США, нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Авиацией ВКС уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и пять украинских беспилотных летательных аппаратов.