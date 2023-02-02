Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 2 февраля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
На Купянском направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Кроме того, нанесено поражение трем украинским боевым машинам РСЗО «Град».
На Красно-Лиманском направлении потери противника за сутки составили свыше 100 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и гаубица Д-30.
На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» группировки войск. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортер, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено более 65 украинских военнослужащих, также за сутки уничтожены четыре боевые бронированные машины и два автомобиля ВСУ.
На Херсонском направлении уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.
Кроме того, уничтожены пусковые установки М-142 «HIMARS» и М-270 «MLRS» производства США, нанесено поражение трем складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Авиацией ВКС уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и пять украинских беспилотных летательных аппаратов.