Грузовой поезд насмерть сбил человека под Лугой

Трагедия произошла ночью 2 февраля на 89 километре первого пикета перегона «Мшинская – Строганово» в Лужском районе Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО, грузовой поезд сбил мужчину. Машинист подавал сигналы большой громкости, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники транспортной полиции.