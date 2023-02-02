На перекрестке Ленинского проспекта и Кубинской улицы в Петербурге образовалась пробка

Грузовик растерял на дороге магистральные трубы.

В Петербурге на перекрестке Кубинской улицы и Ленинского проспекта произошла авария, напоминающая сюжет фильма «Пункт назначения» — сообщает Мойка78. Из грузовика посыпались трубы.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», красные заторы собрались со всех сторон от места происшествия, но самый длинный растянулся на участке Кубинской улицы от перекрестка с Ленинским проспектом до парка Авиаторов.

По словам очевидцев, четыре огромных трубы вылетели из открывшегося полуприцепа прямо на проезжую часть. Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что на платной трассе «Нева» у Войскорово ночью полыхал грузовик.