В Тихвине задержали машину со 100 килограммами наркотиков

В Тихвине Ленобласти полиция задержала местного жителя, перевозившего в машине более 100 кг растительного наркотика.

Запрещенные вещества нашли в багажнике автомобиля.

По некоторым данным, задержанным может быть руководитель тихвинского отделения «Молодой Гвардии Единой России», заместитель руководителя местного бюджетного учреждения Герман Асвер.

Информацию «ЛенТВ24» подтвердил глава МО Тихвинского района, секретарь местного отделения партии Александр Лазаревич. Он рассказал, что мужчина уже исключен из партии.

«Он негодяй. Хуже врага. Это недопустимо. Он работал с детьми, что говорит об особом цинизме. По результатам расследования правоохранительных органов, мы будем принимать меры по сопричастным, если такие окажутся — им нет места в партии», — рассказал Лазаревич.

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UPD: по информации, поступившей в редакцию ЛенТВ24 из пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 1 февраля у дома №16 в 6 микрорайоне Тихвина был задержан местный житель по имени Герман 1993 года рождения. При нем обнаружили пакетик с 20 граммами синтетических наркотиков.