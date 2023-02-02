Сбер: восемь из десяти заёмщиков на Северо-Западе берут потребкредиты онлайн

Восемь из десяти заёмщиков на Северо-Западе в прошлом году брали потребительские кредиты через цифровые каналы банка.

Самые технологичные клиенты живут в Мурманске, где 90% кредитов были оформлены онлайн. Годом ранее показатель по СЗФО был на уровне 70%.

В количественном выражении жители Северо-Запада в 2022 году оформили на 14% больше потребкредитов через цифровые сервисы Сбера, чем за год до этого, в Санкт-Петербурге прирост 16%, в Ленинградской области – 20%. Также в лидерах по приросту онлайн-кредитования Псковская и Новгородская области (прирост по 19%).

Ранее пресс-служба Сбера рассказала о росте розничного кредитного портфеля до 12 трлн. рублей по итогам 2022 года.