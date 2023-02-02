Скончалась девушка, пострадавшая от глыбы льда в Петербурге

Похороны пройдут 4 февраля на кладбище Пярнамяэ в Таллине.

Похороны Миланы Каштановой, на которую в 2010 году упала глыба льда с крыши дома на улице Красного Курсанта в Петербурге, пройдут 4 февраля на кладбище Пярнамяэ в Таллине — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

По словам отца девушки, отпевать ее будут по православному обряду, тело упокоят возле усопших родственников в Эстонии.

Ранее писали, что к страшной трагедии 13 лет назад привело недобросовестное отношение коммунальщиков. Когда 21-летняя Милана шла мимо дома, крышу которого в тот момент чистили от снега и наледи, опасная зона не была огорожена. С тех пор она проходила длительный и сложный курс лечения. Последние недели состояние пострадавшей начало сильно ухудшаться.

Фото: Prt Scr vk.com / «Группа поддержки Миланы Каштановой»

Ранее стало известно, что пенсионерка умерла после падения на нечищеном тротуаре в Петербурге. Пожилая женщина три дня провела в больнице перед смертью.